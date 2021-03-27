Раскрыты детали гибели украинских военных под Горловкой

Киев не раз пытался выдать подрыв своих военных за боевые потери. Фото: штаб «ООС»
Гибель украинских военных в районе балки Шумы под Горловкой произошла из-за подрыва на минах. Такие данные озвучили в Управлении Народной милиции ДНР.
Напомним, днем ранее на Украине сообщили о гибели 4-х и ранении 2-х военнослужащих ВСУ, заявив, что эти потери связаны с обстрелом со стороны ДНР. В Республике подобные утверждения опровергли, ссылаясь на данные разведки.
- Подтверждаются сведения о подрыве на минно-взрывном устройстве командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования ВСУ, подполковника Коваля. Группа под его руководством выполняла приказ по уточнению карт минных полей в районе населенного пункта Шумы, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
Уточнили и личности еще 2-х погибших - это старшие сержанты Абрамович и Барнич из состава саперной группы, которой руководил Коваль.
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