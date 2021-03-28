ЛНР продолжает налаживать дипломатические связи с Южной Осетией

Церемонии подписания прошла в Цхинвале. Фото: oplnr.ru

Делегация ЛНР побывала с визитом в Южной Осетии, где представители Общественных палат двух республик подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ОП ЛНР.

Руководитель консультативно-совещательного органа Луганской Народной Республики Алексей Карякин поблагодарил осетинских коллег за поддержку жителей Донбасса.

- Мы помним, что защищать народ нашего шахтерского края приехали добровольцы со всего постсоветского пространства, в том числе жители Алании. Такую братскую, человеческую поддержку сложно недооценить, - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель ОП Южной Осетии Сергей Кудзиев выразил надежду, что связи между братскими республиками будут только крепнуть, и появятся новые возможности для совместной деятельности.

- Мы всегда открыты к сотрудничеству и взаимодействию с Луганской Народной Республикой, - заявил Кудзиев.

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