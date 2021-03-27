В ЛНР коронавирус унес еще одну жизнь

С начала пандемии в Республике зарегистрировали 315 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован ковид
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медики ЛНР подтвердили 56 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.
- Всего на 27 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 3 637, - сказано в сообщении ведомства.
За все время выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 2 988 человек, продолжают лечение 334 пациента.
При этом за минувшие сутки от болезни скончался еще один житель ЛНР. В Минздраве уточняют, что с начала пандемии в Республике были зарегистрированы 315 случаев смерти пациентов, у которых врачи диагностировали ковид.
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