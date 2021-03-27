ВСУ обстреляли Южнодонбасский водовод

Насосная станция ЮДВ расположена на подконтрольной ДНР территории вблизи «серой зоны». Фото: КП «Вода Донбасса»

Сегодня днем украинские солдаты обстреляли район села Васильевка вблизи Ясиноватой, где расположен стратегически важный объект водоснабжения для всего региона. Об этом проинформировали представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел произошел в 12.20 по местному времени, с применением СПГ и АГС. Выпущены шесть боеприпасов. Огонь велся со стороны подконтрольного Украине села Новоселовка Вторая, - сообщили наблюдатели.

Напомним, село Васильевка расположено примерно в 1,5 километрах от линии соприкосновения ДНР с Украиной. В населенном пункте находится насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода - один из ключевых объектов водоснабжения всего региона, что питает жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения.

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