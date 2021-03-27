Украина нанесла мощный огневой удар по пригороду Донецка

Украинские военные выпустили по селу 16 мин. Фото: Штаб «ООС»

Сегодня утром украинские военные обстреляли окрестности села Веселое, расположенного к северу от Донецка. Противник вновь применил крупнокалиберное оружие - 120-миллиметровые минометы. Об этом информируют представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел произошел в 7.09 по местному времени, огонь велся со стороны населенного пункта Пески. Были выпущены 16 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили наблюдатели.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, днем ранее после полутора суток тишины украинские военные обстреляли Горловку и село Минеральное под Донецком. На этот раз обошлось без жертв.

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