В Харцызске планируют открыть МРЭО

Сейчас для постановки транспортного средства на учет владельцам приходится обращаться в подразделение МРЭО в Макеевке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Харцызске хотят открыть межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГАИ. Такую возможность руководство города обсудило на совещании с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Как известно, прежний МРЭО прекратил работу с началом войны, и сейчас автовладельцы из Харцызска, Зугрэса и Иловайска вынуждены обращаться за оформлением документов в Макеевку. Притом, что в указанных городах более 20 тысяч авто, и это без учета двухколесной техники.
- Я уже давал поручение. Первоначально была информация, что Госавтоинспекция не против, поддерживает. Этот вопрос находится в проработке. Людям выезжать в Макеевку, почти что в Донецк, не совсем целесообразно, - согласился Денис Пушилин.
Сообщается, что по поручению главы ДНР в городе уже подыскали подходящее помещение, а штат предлагают укомплектовать за счет перевода части сотрудников из соседнего города.
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