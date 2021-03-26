27 марта в Донецке будет облачно с прояснениями, +7 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 27 марта будет облачно с прояснениями.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 12 метров в секунду.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

По прогнозам синоптиков, 28 марта в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, на несколько градусов потеплеет.

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