«Уделите этому особое внимание»: Глава ДНР призвал чиновников активнее решать проблемы жителей

Денис Пушилин призвал чиновников активнее решать проблемы жителей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Местные власти должны ответственнее подходить к решению проблем жителей.Об этом сегодня на расширенном совещании с руководством Харцызска, Зугрэса и Иловайска заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- К вам люди идут со своими проблемами. Если вы отворачиваетесь и не решаете проблемы, это не очень хорошо может закончиться. Не только для вас, не только для местной администрации, но и в целом для Республики. Ситуацию нужно пересмотреть. Уделите этому особое внимание, - сказал Глава ДНР.

Он уверен, что только конкретными действиями удастся повысить уровень доверия жителей.

- В центре вашего внимания всегда должен находиться человек, его благополучие и возможность полноценно трудиться, - подчеркнул Денис Пушилин.

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