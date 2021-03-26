В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Золотое-2 и Орехово

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Золотого-2 и Орехово. Фото: Егор Пелепенко

Украинские военные пригнали бронетехнику в жилые районы Золотого-2 и Орехово. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР (УНМ).

- В зоне ответственности 92-й бригады отмечено нахождение боевой машины пехоты в жилом районе Золотое-2, в зоне ответственности 14-й бригады - бронетранспортера вблизи жилого дома в Орехово, - говорится в сообщении УНМ.

В оборонном ведомстве напомнили, что размещение вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».

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