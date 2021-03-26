Между республиками Донбасса и Украиной с 28 марта не будет разницы во времени

В Республиках Донбасса живут по московскому времени (архив) Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже давно Донецкая и Луганская Народные Республики живут по московскому времени. Это и понятно. Донбасс ориентирован на Россию. Уже который год полным ходом идет интеграция во многих направлениях.

Тем временем на Украине все чаще стали заявлять о желании остаться на «зимнем» времени с разницей по Москве в один час. Хотят быть ближе к Европе. Однако что-то пошло не по плану. 19 марта Верховная Рада отправила законопроект на доработку.

Таким образом Украина все же перейдет на летнее время – стрелки часов переведут на час вперед в ночь с 27 на 28 марта. С воскресенья между Республиками Донбасса и Украиной разницы во времени не будет. Как минимум до осени Украина будет жить по московскому времени.

Читайте также

В Донбассе украинские военные обстреляли школу

Здание Золотовской школы повреждено (подробнее)