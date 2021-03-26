В ДНР служба экстренной медицинской помощи получила 22 новых скорых. Фото: МЗ Республики

Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР при содействии Правительства получил очередную партию автомобилей скорой медицинской помощи.

Техническое оснащение новых 22 скорых проверил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.

- Автомобили оснащены современным оборудованием, которое необходимо для диагностики и оказания медицинской помощи, - сообщил Владимир Антонов.

Главврач центра экстренной медицинской помощи Сергей Бондаренко рассказал заместителю Председателя Правительства, как будет распределена новая техника. По его словам, машины получат города и районы согласно потребностям.

- В прошлом году по программе восстановления Республики поступило 24 автомобиля, в этом году ожидаем 50 машин. Вопрос оперативности и качества оказания экстренной медицинской помощи у нас стоит на первом месте, - сообщил Владимир Антонов.

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