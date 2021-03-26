В ДНР за сутки не зафиксировали обстрелов Республики со стороны ВСУ. Фото: штаб ООС

Украинские военные не открывали огонь по ДНР в прошедшие сутки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, - говорится в сообщении.

А в предыдущие сутки ВСУ четыре раза открывали огонь. Под удары попали окрестности поселка шахты 6/7 в Горловке, Спартака (пригород Донецка), а также Новой Таврии и Петровского, что на юге Республики. Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, АГС и стрелковое оружие.

Сейчас в Донбассе формально действует перемирие. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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