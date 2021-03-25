Победительницей конкурса «Краса Донбасса – 2021» стала Элина Губушкина из Горловки

Кирилл Макаров вручил диплом победительнице конкурса Элине Губушкиной. Фото: ОО «МР»

Сегодня, 25 марта, в столичном Центре славянской культуры прошел финал республиканского конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

- В прошлом году конкурс прошел с большим резонансом. Он собрал множество положительных откликов. В этом году мы приурочили «Красу Донбасса – 2021» к Году русской культуры, — отметил руководитель ОО «МР» Кирилл Макаров.

В судейскую коллегию вошли представители СМИ, индустрии красоты и спорта. За главные титулы боролись 20 претенденток, которые должны были проявить артистичность и харизму, декламировали стихи, представили на дефиле русские национальные костюмы.

Обладательницей главного титула «Краса Донбасса – 2021» стала Элина Губушкина. Она родом из Горловки, но проживает в Донецке.

Титул 1-й Вице-мисс получила Есения Новохатская, 2-й Вице-мисс стала Анастасия Бычкова. В младшей возрастной категории главный титул «Юная Краса Донбасса – 2021» достался Диане Алексашкиной.

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