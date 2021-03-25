В Донецке затоплено несколько улиц из-за прорыва дамбы

Порыв на водоводе и обильные осадки привели к разрушению дамбы. Фото: КП «Вода Донбасса»
В Петровском районе Донецка прорвало дамбу, в результате подтоплено несколько улиц частного сектора. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- Вблизи остановки СДШОР №4 «Велоспорт» произошел порыв на водоводе. С учетом выпадения обильных осадков прорвало водопреграждающую дамбу. Это привело к подтоплению частного сектора по улицам Багрицкого, Триумфальная, Прогрессивной, Казанской и Пехотной, - сообщил мэр столицы.
Он добавил, что для ликвидации аварии задействованы 2 бригады из 12 человек и 3 машины предприятия «Вода Донбасса».
- Принимаются меры по восстановлению целостности дамбы и устранению последствий подтопления жилых домов, - отметил Кулемзин.
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