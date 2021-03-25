Кого из жителей республик Донбасса лишают на Украине пенсий

Пожилые люди вынуждены ехать на Украину через РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские правозащитники бьют тревогу – пенсионеры из республик Донбасса могут остаться без выплат. Хотя пожилым людям нет необходимости проходить раз в два месяца идентификацию на Украине. Киев вот уже год регулярно делает отсрочку из-за карантина.

Юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко рассказал, что к ним обращаются люди, которые получили сообщения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о необходимости пройти идентификацию в «Ощадбанке». В ПФУ считают, что могут применить нормы подзаконных актов для прекращения выплаты пенсий людям, которые не проходили идентификацию больше одного года.

Это подтвердила начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад. По словам чиновницы, «Ощадбанк» передает в ПФУ данные о пенсионерах, которые год не получали свою пенсию. А Пенсионный фонд требует подтверждение статуса пенсионера. В таком случае часто следует приостановка пенсионных выплат.

- Пожилые люди вынуждены вопреки карантинным ограничениям, штрафам нарушать законы по пересечению неконтролируемых Украиной участков границы и ехать через РФ, - отметил правозащитник Михаил Фоменко.

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