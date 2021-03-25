Защитники ДНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировался огонь минометов

Схема местности, где велся обстрел и был сбит беспилотник ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Защитники ДНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, предназначавшийся для корректировки огня из минометов на юге Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- На мариупольском направлении боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты по приказу комбрига Андрея Гнатова с применением 120-мм минометов вели огонь по селу Новая Таврия, выпустив 10 мин. При обстреле была предпринята попытка применения БПЛА с целью корректировки огня для нанесения максимального ущерба. Благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ вражеский беспилотник был своевременно обнаружен и сбит, — отметил Басурин.

Это позволило предотвратить гибель мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры. Минометный удар по югу Республики был нанесен днем 24 марта.

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