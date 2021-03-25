Украина изменила правила въезда для жителей республик Донбасса

Обычно дончане въезжают на Украину через КПП «Гоптовка» в Харьковской области. Фото: ГПСУ

Кабинет министров Украины из-за пандемии изменил с 23 марта правила въезда. Теперь граждане Украины, которые въезжают со стороны России или другой страны, должны проходить самоизоляцию. Исключения сделаны только для детей до 12 лет и водителей фур и автобусов.

Самоизоляции можно избежать, если украинец имеет справку о негативном результате ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позже 48 часов до пересечения границы. Также можно завершить досрочно самоизоляцию, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса.

Новые ограничения значительно усложнят поездки дончан в незалежную через Россию. А само «путешествие» станет дольше и дороже.

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