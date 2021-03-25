Под огнем украинских боевиков оказались Донецк, Горловка и два села на юге ДНР

По Новой Таврии морпехи из 36-й бригады выпустили 4 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под удары попали районы поселка шахты 6/7 в Горловке, села Спартак к северу от Донецка, а также сел Новая Таврия и Петровское на мариупольском направлении. Применялись минометы калибром 120 мм, АГС и стрелковое оружие.

Больше всего досталось Новой Таврии. Морпехи из 36-й бригады выпустили по селу 4 мины. Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Также боевики 36-й бригады на севере села Водяное дополнительно установили 23 противотанковые мины ТМ-62. Тем самым увеличили минное поле до 525 противотанковых мин, расположенных в непосредственной близости от жилых домов.

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