Глава ДНР поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Денис Пушилин отметил, что творчество наших земляков отражает славу Донбасса и всей России. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 марта. Руководитель Республики пожелал счастья, здоровья, творческого вдохновения и огромных успехов.

Денис Пушилин отметил, что творческая жизнь Донбасса всегда была богатой и разнообразной. Она вобрала духовную силу русской культуры и самобытность нашего края. О современных постановках в театрах, о талантах наших детей, о донецких писателях и поэтах, музыкантах и художниках знают далеко за пределами Республики. Творчество наших земляков отражает славу Донбасса и всей России.

- Ваша работа – предмет гордости и уважения для земляков. И в Год русской культуры ее значимость особо ценна. Вы храните и приумножаете культурно-историческое наследие нашего народа, которое неразделимо с Россией и русскими людьми, - заявил Глава ДНР.

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