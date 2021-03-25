Глава ДНР поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Денис Пушилин отметил, что творчество наших земляков отражает славу Донбасса и всей России. Фото: denis-pushilin.ru
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 марта. Руководитель Республики пожелал счастья, здоровья, творческого вдохновения и огромных успехов.
Денис Пушилин отметил, что творческая жизнь Донбасса всегда была богатой и разнообразной. Она вобрала духовную силу русской культуры и самобытность нашего края. О современных постановках в театрах, о талантах наших детей, о донецких писателях и поэтах, музыкантах и художниках знают далеко за пределами Республики. Творчество наших земляков отражает славу Донбасса и всей России.
- Ваша работа – предмет гордости и уважения для земляков. И в Год русской культуры ее значимость особо ценна. Вы храните и приумножаете культурно-историческое наследие нашего народа, которое неразделимо с Россией и русскими людьми, - заявил Глава ДНР.
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