Сотрудники МЧС ДНР спасли 80-летнюю жительница Донецка, которая четверо суток просидела с зажатой в диване рукой

Спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали каркас дивана и освободили руку пожилой женщины. Фото: МЧС ДНР

В Донецке 23 марта сотрудники МЧС ДНР спасли пожилую женщину, рука которой была зажата между конструкциями дивана. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

За помощью к спасателям обратилась социальный работник, которая пришла навестить пожилую дончанку, проживающую в шестнадцатиэтажном доме по проспекту Киевский.

Как рассказала бабушка, она пыталась достать мобильный телефон, который выпал у нее из рук и застрял в каркасе дивана. Женщина просунула в щель руку и потом не смогла самостоятельно ее высвободить. Позвонить и попросить кого-то о помощи, естественно, тоже не могла. В таком положении дончанка провела четверо суток.

Прибывшие сотрудники МЧС констатировали у пострадавшей «синдром длительного сдавливания». Поэтому наложили на руку жгут. При помощи ручного гидравлического инструмента разжали каркас дивана и освободили руку. Потом спасатели вместе с медиками отнесли пострадавшую на мягких носилках к автомобилю скорой помощи. Пожилую дончанку госпитализировали в больницу.

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