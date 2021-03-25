В Донецке сократится подача воды в пяти районах

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой 400 тысяч человек. Фото: КП «Вода Донбасса»

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР сообщили, что 25 и 26 марта в пяти районах Донецка сократится подача воды в связи с плановыми работами на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

- В связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании ДФС 25 марта временно приостановит свою работу. Возможно сокращение подачи воды до 20 процентов в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах Донецка с 08:00 25 марта до 18:00 26 марта, – сказано в сообщении.

Напомним, что предыдущая остановка ДФС была 16 и 17 марта. Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

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