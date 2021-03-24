ЛНР и ДНР построят общую линию электропередач протяженностью 136 километров

Протяженность ЛЭП «Чайкино – Коммунарская» составит 136 километров, большая часть провода будет проходить по территории ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Луганская и Донецкая Народные Республики взялись за общий энергопроект. Планируется построить общую линию электропередач «Чайкино – Коммунарская» для повышения надежности электроснабжения государств. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщили представители задействованных в реализации проекта министерств и ведомств Республики.

Общая протяженность линии электропередач составит 136 километров. Она пройдет по территории ЛНР и ДНР. На луганской стороне проложат около 36 километров провода в Перевальском и Антрацитовском районах. Маршрут трассы линии учитывает риск ее повреждения. Так что ЛЭП будет находиться на максимально удаленном расстоянии от места ведения боевых действий.

Уточняется, что финансироваться этот большой энергопроект будет за счет государственных бюджетов двух Республик.

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