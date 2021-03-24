Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства украинскими военными пенсионера в Донбассе

В СК РФ стараются установить виновных в гибели пенсионера Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации заинтересовался делом по факту обстрела поселка Александровки, в результате которого погиб мирных житель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— СК РФ продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений, — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов). На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ведомство хочет установить причастных к обстрелу, а именно имена тех, кто отдавал и исполнял преступный приказ.

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