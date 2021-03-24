В ЛНР отреагировали на выступление Украины в ООН

Ольга Кобцева. Фото: Делегация ЛНР в Контактной группе

На сессии Совета ООН уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова солгала о том, что ЛНР и ДНР не являются сторонами конфликта в Донбассе. Кроме того, она заявила, что не может проверить соблюдаются ли в Республиках Донбасса права человека, поскольку Россия якобы блокирует доступ к этим территориям.

Данное выступление в ООН не могло остаться без ответа. Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева обратилась к Денисовой.

- Я хочу уточнить, почему на 46-й Сессии ООН по правам человека звучит в вашем лице претензия к Российской Федерации? Как никто другой, вы должны понимать, какую ответственность, в том числе уголовную, несет руководитель такого ранга за предоставление в таких структурах лживой информации, - сказала Кобцева, обращаясь к Денисовой.

Представитель ЛНР отметила, что официальный Киев регулярно бездоказательно называет Россию стороной конфликта в Донбассе, отказываясь признавать даже факт переговоров с Народными Республиками. В отличие от украинской стороны - ЛНР и ДНР открыты к диалогу.

— Мы не хотим войны, мы делаем все, чтобы война прекратилась, мы хотим жить. Мы хотим жить спокойной и мирной жизнью, — заключила Кобцева.

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