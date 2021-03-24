ДМЗ возобновит работу в начале апреля

ДМЗ возобновит работу в апреле, планируется запуск на полную мощность. Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли ДНР

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) возобновляет работу. Запуск предприятия запланирован на начало апреля. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин на встрече со студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

— Запуск ДМЗ планируется в начале апреля. Завод будет полностью работать. Сейчас готова к работе одна доменная печь, вторую после ремонта тоже запустят. Планируется, что они обе будут работать и будет полная загрузка предприятия, — рассказал руководитель государства.

Напомним, что Донецкий металлургический завод считается одним из старейших предприятий в Донбассе. Основан он был в 1987 году. Завод специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб и шлакообразующих смесей.

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