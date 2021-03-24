В ЛНР лечение от COVID-19 продолжают 280 пациентов

Около трех тысяч человек в ЛНР уже побороли болезнь Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики Луганской Народной Республики зарегистрировали еще 36 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». При этом еще 24 человека побороли болезнь. Летальных случаев за отчетный период – 2. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 3 525. При этом выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 2 934 человека, летальных случаев 311, а лечение продолжают 280 пациентов.

Тем временем в ДНР отмечают уже год борьбы с коронавирусной инфекцией. В конце марта прошлого года на территории Республики выявили первый случай заражения COVID-19, что в дальнейшем повлекло за собой резкий скачкообразный рост заболеваемости.

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