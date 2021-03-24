За прошедшие сутки медики ДНР поставили диагноз COVID-19 130 пациентам

В прошедшие сутки медики сделали 342 исследования на наличие COVID-19 у пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики в ДНР поставили диагноз «коронавирусная инфекция» 130 жителям. При этом болезнь побороли еще 35 человек. Летальных случаев за отчетный период зарегистрировано 10. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства здравоохранения ДНР.

— За 23 марта проведено 342 исследования, из них выявлено 59 случаев заболевания (17,3%) и у 71 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 28 156 случаев заражения инфекцией COVID-19. Из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5242 пациента, выписаны 20 718 человек, летальных случаев 2196.

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