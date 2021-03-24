МЧС получило анонимное сообщение о «минировании» магазинов и рынка в Луганске

Специалисты в ходе проверки взрывчатку не обнаружили. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

В прошедшие сутки на электронную почту МЧС ЛНР поступило анонимное сообщение о якобы минировании зданий торговых центров, продуктовых супермаркетов и рынка в Луганске. Спасатели незамедлительно выехали на объекты для проверки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.

— 23 марта в 12:11 поступило анонимное сообщение о минировании зданий магазинов сети супермаркетов «Абсолют», «Народный», расположенных соответственно в квартале Левченко и квартале 50 лет Октября, торговых центров «Луганск-Сити-Центр», ГУМ, центральный рынок, — говорится в сообщении.

В 14.42 специалисты завершили проверку всех выше указанных зданий и прилегающих к ним территорий. В результате взрывоопасных предметов или веществ выявлено не было.

Напомним, что в начале марта в ДНР также участились случаи информационного терроризма. Практически каждый день до спасателей доходила информация о минировании зданий школ. Однако ни один из вызовов не подтвердился.

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