Украинские войска ночью открыли огонь по Коминтерново

За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Минувшая ночь для жителей Коминтерново выдалась неспокойной. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по югу ДНР, целясь в район села. Об этом сообщило Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 00.17. Огонь по селу велся из миномета калибром 120 миллиметров. Противник стрелял со своих позиций в районе подконтрольного украинским властям Широкино.

Напомним, что до этого, около 12.40, боевики из Широкино открыли огонь по Саханке. Тогда противник использовал стрелковое оружие.

Информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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