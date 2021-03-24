В МИД ДНР прокомментировали решение Апелляционного суда Франции о закрытии Представительского центра Республики

Представительский центр ДНР во Франции открыли еще в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на решение Апелляционного суда Франции, Представительский центр ДНР в Марселе еще не закрыт. Борьба за существование организации будет продолжена. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

— Мы знаем, что наши французские единомышленники, включая руководителя центра господина Файяра, намерены продолжать борьбу за существование данной организации. Мы в свою очередь также сделаем все возможное для того, чтобы поддержать наших друзей во Франции и других европейских странах, — отметила Никонорова.

Глава дипломатического ведомства добавила, что ДНР не прекратит работу над разрушением информационной блокады и приложит все усилия, чтобы устранить монополию Киева на освещение событий в Донбассе.

— И мы уже можем уверенно сказать: наш голос становится все более громким и заметным на международной арене, несмотря на попытки противодействия этому со стороны Украины, — заключила Никонорова.

Добавим, что помимо Франции Представительские центры ДНР были открыты также в Италии, Бельгии, Финляндии, Греции, Чехии. Также идут переговоры об открытии аналогичных организаций в Азии и Северной Америке.

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