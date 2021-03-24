Киевские силовики впервые за неделю открыли огонь по ЛНР

Впервые за неделю обстрелам подвергся населенный пункт ЛНР. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины в Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Впервые за неделю обстрелам подвергся населенный пункт Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелом оказался район села Лозовое. Известно, что боевики ВСУ стреляли со своих позиций в Светлодарске. Применялся миномет калибром 82 миллиметра. Всего было выпущено в сторону села три боеприпаса.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала. Представители Республики в СЦКК уточняют данные.

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