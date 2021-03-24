«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 25 марта

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

25 марта выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – потрясающая история Екатерины Панфиловой с позывным «Лиса» – единственной женщины – Героя ДНР. Хрупкая медсестра спасла сотни раненых бойцов – защитников Республики. А после получения Звезды Героя вернулась в мирную жизнь.

В этом номере – подробности скандала в семье футболиста Мамаева. Его жена разводится со спортсменом из – за его бурного романа с испанкой.

Еще мы подготовили подробный материал о тайне падения НЛО под Свердловском, и узнаете – какой российской актрисе доверят право сниматься в космосе.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе.

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