Погода в Донецке на день: 24 марта будет пасмурно, до +1

24 марта ожидаются осадки
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
В среду, 23 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет облачной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до +1 градуса.
- На протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. Утром ожидается мелкий дождь, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - дождь, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 0 градусов, днем столбик термометра подымится – до +1 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует +1 градус.
Скорость ветра до 4,8 метра в секунду.
Народный прогноз: Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление.
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