ВСУ проверяют на готовность к наступлению

В украинской армии проходит проверка. Фото: Штаб ООС

Для проверки готовности вооруженных формирований Украины к наступательной операции в зону проведения так называемой «операции объединенных сил» прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий в Донбассе, - говорит он. - С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведению боевых действий в городских условиях, в зону «ООС» прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Осадчий рассказал, что комиссия проверит устранение недостатков, которые были выявлены в феврале.

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