Украинские военные продолжают устанавливать мины. Фото: Штаба «ООС»

Жертвой украинских военных стал еще один мирный житель. В селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района (временно-подконтрольная Украине территория Донбасса) 42-летний мужчина подорвался на растяжке в собственном сарае и получил множественные осколочные ранения левой руки и голени. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганский Народной Республики Яков Осадчий.

- Сотрудники Национальной полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что пострадавший после длительного проживания у родственников в Харьковской области вернулся домой и обнаружил свое владение в ветхом состоянии после незаконного размещения в нем боевиков 14 бригады, - сообщили в оборонном ведомстве Республики. – Во время наведения порядка мужчина наступил на растяжку, скрывающую доступ к схрону с оружием и боеприпасами, организованному солдатами 2 батальона соединения.

Ранее начальник управления Народной милиции Республики Ян Лещенко заявлял, что только за два месяца прошлого года 12 мирных жителей Донбасса подорвались на украинских минах.

Киевские силовики продолжают устанавливать мины в Донбассе вместо того, чтобы заниматься разминированием. Об этом сообщали в оборонных ведомствах Республик Донбасса. В это же время украинские военные размещают вооружение вблизи жилых домов.

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