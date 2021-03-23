Гвардии капитану Народной милиции Сергею Носовскому посмертно присвоено звание Героя ДНР

«Золотая звезда» гвардии капитана Сергея Носовского. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в одной из воинских частей Народной милиции вручил государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

- Очень тяжело вручать награды посмертно. Сегодня медаль «Золотая Звезда» получила вдова гвардии капитана Сергея Носовского, которому присвоено звание Героя ДНР, - сказал Глава ДНР.

Девятнадцатилетней дочери погибшего гвардии младшего сержанта Владимира Пятака Денис Пушилин вручил Георгиевский крест IV степени.

- Невозможно передать словами всю горечь и боль утраты родных, - отметил Денис Владимирович.

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