«Противочумные костюмы – это основное, что вызывает дискомфорт»: В ковидном госпитале Луганска рассказали, как борются с коронавирусом

Волков и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

В Луганской больнице №4, где уже как год открыт ковидный госпиталь, рассказали о работе с больными коронавирусом.

- За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности, - рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части Максим Сидоренко.

Он отметил, что даже будучи больными, медики не покидали свой рабочий пост.

Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за все время доктора уже адаптировались к ежедневной работе с больными COVID-19.

- За год работы уже привыкли, противочумные костюмы – это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь, - сказал он.

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