22 марта гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе пересекли 278 человек

На один день был открыт КПВВ "Еленовка" Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

278 человек пересекли, открытый 22 марта, гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

- 22 марта функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка». На территорию Республики запущено 19 транспортных средства, 142 человека. На территорию Украины проследовало 26 транспортных средств, 163 человек, - рассказали в ведомстве.

В МЧС ДНР напомнили, что для выезда из ДНР требуется украинская прописка, а для въезда нужно получить разрешение Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Все въезжающие обязаны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. В случае отрицательного результата разрешена самоизоляция на дому, - сказали в министерстве.

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