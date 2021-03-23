В Донецке откроется выставка Горловского музея миниатюрной книги

Посетители смогут увидеть больше 250 уникальных миниатюрных книг. Фото: Горловский музей миниатюрной книги
24 марта в Донецком краеведческом музее откроется выставка экспонатов Горловского музея миниатюрной книги. Об этом сообщила заместитель генерального директора по научно-методической работе ДРКМ Татьяна Рязанцева.
Она отметила, что выставка откроется в рамках проекта «Фестиваль музеев».
- Посетителям представится возможность познакомиться с работами Вениамина Разумова «Лесной концерт» и «Зигзаги. Басни» и уникальным комплектом книг в футляре «Горловское чудо», - анонсировала Рязанцева.
Кроме этого, в числе экспонатов миниатюрная книга «Росинки с цветов всемирной поэзии», изданная журналом «Стрекоза» в 1899 году в Санкт-Петербурге, книга Ивана Крылова «Басни», изданная в Москве в 1894 году, книга Льва Толстого «Крейцерова соната», изданная в Москве в 1983 году.
Всего будет представлено больше 250 экземпляров.
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