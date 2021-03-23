Владислав Московский сделал заявление. Фото: МИД ДНР

Украинские власти не видят перспектив мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом, в связи с убийством украинским снайпером жителя Александровки, заявил пресс-секретарь делегации Республики на Минских переговорах Владислав Московский.

- Киевским чиновникам нужны боевые действия и жертвы для поднятия своих политических рейтингов, - говорит он. - Мы продолжаем требовать от стран-гарантов Минских соглашений вмешательства в существующий кризис с целью возвращения переговоров в конструктивное русло.

Московский отметил, что такая позиция заставляет украинскую делегацию «сохранять хорошую мину при плохой игре» с европейскими партнерами:

- Путем обмана и предоставления проектов мирного урегулирования, которые никто и никогда не видел в глаза, - подчеркнул пресс-секретарь.

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