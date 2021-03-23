Омбудсмен ДНР: Украинский снайпер прекрасно видел, в кого и при каких обстоятельствах стреляет

Дарья Морозова сделала заявление. Фото: Сайт Омбудсмена ДНР

Украина не намерена нормы международного гуманитарного права, применяемого во время немеждународных вооруженных конфликтов. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Украинские военные, причастные к убийству мирного жителя Донецка, сознательно нарушили Женевскую конвенцию, - говорит Дарья Васильевна. –Свидетельством целенаправленной агрессии против мирного населения, подчеркнула она, выступает тот факт, что украинский снайпер выстрелил в 71-летнего дончанина с относительно близкого расстояния. То есть снайпер прекрасно видел, в кого и при каких обстоятельствах стреляет.

Омбудсмен ДНР отметила, что украинский снайпер отдавал себе отчет, что своими действиями совершает военное преступление, направленное на лишение жизни мирного жителя.

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