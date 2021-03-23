Лечение продолжают 5157 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам, проведенных 22 марта исследований , коронавирус в ДНР выявили еще у 219 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 630 исследований, из них выявлен 168 случаев заболевания, и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 28 026 человек. Из этого числа 20 683 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2186 летальных случаев. Лечение продолжают 5157 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять тысяч рублей в месяц: В Минтруда и соцполитики ДНР рассказали о социальных выплатах для тех, кто не имеет право на пенсию

В Республике рассказали, какие документы нужны для оформления пособия (подробности)