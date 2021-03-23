ВСУ дважды открывали огонь по окраинам Донецка

ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Под огнем украинской армии оказались район «Вольво-центра» и окрестности поселка Александровка на севере и западе Донецка, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики применяли минометы калибром 120 миллиметров и снайперское оружие.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 12 единиц, - сказали в Представительстве.

Напомним, что накануне огнем украинского снайпера убит мирный житель в поселке Александровка на западной окраине столицы ДНР.

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