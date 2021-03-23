23 марта в Донецке ожидается дождь со снегом

Синоптики обещают жителям до +3...+4 градусов тепла Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

23 марта на протяжении всего дня в Донецке продержится облачная погода. Ночью пойдет мелкий снег, который перейдет в дождь. Он закончится только ближе к вечеру.

Синоптики обещают нулевую температуру воздуха утром и +3…+4 градуса тепла днем.

Ветер северный, до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738-739 мм ртутного столба.

23 марта в народном календаре отмечен, как день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину говорили, что в этот день «туман съедает снег», то есть предвещает скорый приход тепла. Синие облака на небе указывали на тепло и дождь. А еще 23 марта случается первая гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на ручьи: если они бегут в лунку - плотва будет хорошо ловиться.

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