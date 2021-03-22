В ДНР назвали виновных в гибели мирного жителя Александровки

Тело убитого не могут вывезти, поскольку украинские снайперы ведут по поселку прицельный огонь. Фото: штаб «ООС»

Обстрел поселка Александровки на западе Донецка велся военными 28-й бригады ВСУ. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Каратели 28-й отдельной механизированной бригады по личному приказу военного преступника Марченко (командир бригады. - Ред.) с целью провокации наших защитников на ответный обстрел открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка, - говорится в сообщении.

В результате во дворе собственного дома был убит 71-летний мирный житель поселка. Противник продолжает обстреливать населенный пункт, из-за чего спасатели не могут эвакуировать тело погибшего.

- Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб и эвакуации тела, - сообщают в оборонном ведомстве Республики.

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