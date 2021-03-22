В прифронтовой Александровке от пули украинского снайпера погиб мирный житель

Огонь по поселку открыли с применением АГС. Фото: штаб «ООС»

В поселке Александровка, расположенном на западе Донецка, от пули украинского снайпера скончался мирный житель. Погибший - мужчина 1950 года рождения. Об этом сообщил руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По информации администрации Петровского района, в 17.30 в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпер ВСУ убил мирного жителя, - написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

О чрезвычайном происшествии сообщили также представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Они докладывают, что тело погибшего не удается вывезти уже в течение нескольких часов.

- Продолжающийся огонь препятствует работе эвакуационной группы, - говорят наблюдатели.

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