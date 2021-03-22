В планах - новые провокации: В Донбасс прибыли иностранные журналисты

О кризисе в Донбассе западные СМИ расскажут с выгодной для Украины стороны. Фото: штаб «ООС»

Для освещения провокаций, якобы со стороны республик Донбасса, в зону так называемой операции объединенных сил прибыли иностранные журналисты. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Прибыли представители 13 изданий, в том числе «Радио Свобода» (США), France Presse (Франция), Reuters (Великобритания) с целью оправдать агрессивные действия Киева в глазах иностранных кураторов, - рассказали в оборонном ведомстве.

Там пояснили, что таким образом украинские пропагандисты хотят убедить мировое сообщество в том, что Киев полностью поддерживает курс на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. А Республики обвинят в дестабилизации обстановки.

Напомним, что под видом ротации украинские военные стягивают военную технику к фронту и доукомплектовывают подразделения. Судя по последним сводкам, Украина готовится к полномасштабной войне.

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