В четырех городах ЛНР временно отключат телерадиовещание

Профилактику проведут в дневное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» частично приостановит трансляцию программ ТВ и радио для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

- Эфирное вещание будет отсутствовать в Луганске, Стаханове, Красном Луче и Свердловске, - проинформировали в ведомстве.

В Луганске 23 марта с 9.00 до 15.00 будет отсутствовать вещание «Юмор FM» и «Радио Шансон».

В Стаханове в этот день с 8.00 до 14.00 уйдут на профилактику «Радио Республика» и «Вести плюс», а 25 марта в такое же время - радиостанции «Радио Победа» и «Свое радио».

Телеканалы «Луганск 24», «Звезда», а также радиостанции «Свое радио» и «Радио Победа» приостановят свое вещание в Красном Луче 23 марта - с 8.00 до 14.00.

В Свердловске 25 марта с 8.00 до 14.00 профилактические работы затронут телеканалы «Луганск 24» и «Восточный Донбасс».

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