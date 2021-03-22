На Успенском водохранилище в ЛНР спасли тонущего рыбака

Несмотря на потепление, любители зимней ловли рыбы продолжают выходить на лед. В воскресенье, 21 марта, такая рыбалка чуть было не закончилась трагедией для 50-летнего жителя Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Решив порыбачить, мужчина вышел на тонкий лед, который не выдержал веса и проломился, - рассказали в ведомстве.

По счастливой случайности тонущего рыбака заметил проезжавший мимо таксист. Он попытался самостоятельно вытащить мужчину из полыньи с помощью буксировочного троса. Не сумев сделать этого в одиночку, водитель вызвал службу «101».

- На место происшествия незамедлительно прибыл дежуривший на Успенской водолазной станции матрос-спасатель. Вместе с таксистом они подтянули к тонущему рыбаку спасательную лодку, за которую тот смог ухватиться и выбраться на берег, - сообщили в МЧС.

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