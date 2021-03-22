Жителей ЛНР предупредили о сбоях в подаче воды

Коммунальщики обещают завершить ремонтные работы ближе к вечеру. Фото: lugvoda.com

Сегодня утром на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 миллиметров произошел крупный порыв, вследствие чего было приостановило водоснабжение потребителям ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

- 22 марта с 9:00 прекращена подача воды жителям города Лутугино, а также поселков Георгиевка и Успенка, - говорится в сообщении.

Коммунальщики уточнили, что завершить ремонтные работы на водопроводе планируется ближе к вечеру. Кроме того, были названы адреса, по которым 22 марта возможны перебои с водой. С ними можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

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